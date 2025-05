Oggi 2 maggio è Sant’Atanasio | ha lottato alacremente per difendere la fede

Sant’Atanasio è stato un grande difensore della fede dalle eresie del suo tempo. In avventurosi episodi ha superato molte difficoltà. Oggi, 2 maggio, si ricorda la figura di Sant’Atanasio, vescovo e Dottore della Chiesa, che lottò a lungo contro le eresie dei suoi tempi, prima tra tutti l’eresia ariana. Fu definito . L'articolo Oggi 2 maggio è Sant’Atanasio: ha lottato alacremente per difendere la fede proviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it - Oggi 2 maggio è Sant’Atanasio: ha lottato alacremente per difendere la fede Costretto diverse volte all’esilio,è stato un grande difensore delladalle eresie del suo tempo. In avventurosi episodi ha superato molte difficoltà., 2, si ricorda la figura di, vescovo e Dottore della Chiesa, che lottò a lungo contro le eresie dei suoi tempi, prima tra tutti l’eresia ariana. Fu definito . L'articolo: haperlaproviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it

Su altri siti se ne discute

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio - Il 1° Maggio si alza il sipario su Comicon Napoli 2025, arrivato alla XXV edizione: quest'anno ospiti e numeri da record, con tutti i biglietti esauriti per tutta la durata del festival. Il Comicon Napoli 2025 inaugura oggi, giovedì 1° maggio, la sua 25a edizione con una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno. 🔗movieplayer.it

Bullismo e bestemmie in parrocchia. Risolto il mistero delle ossa trovate a Castel Sant'Angelo. ASCOLTA il podcast di oggi 6 marzo - Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, giovedì 6 marzo, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi... 🔗romatoday.it

Coppa Italia, semifinali. Sant’Orso cerca il primo acuto. Oggi gara d’andata con il Marina - Oggi si gioca la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia Sant’Orso-Marina al Comunale ‘Montesi’ di Fano (15). Arbitra Houssam Eddin Chenouf (Pesaro), assistenti: Biagio Di Tella (Ancona) e Mario Petrone (Pesaro). Il ritorno mercoledì 19 marzo. Chi passa incontra la vincente dell’altra semifinale Trodica-Atletico Azzurra Colli (andata mercoledì 12 marzo, ritorno mercoledì 26 marzo alle 15). Under. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Santo del giorno 02 Maggio 2025: Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa; Venerdì 2 maggio 2025: frase del buongiorno, santo e oroscopo; Almanacco | Venerdì 2 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco di Oggi Venerdì 02 Maggio 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Oggi 2 maggio è Sant’Atanasio: ha lottato alacremente per difendere la fede - Tenace difensore della fede, sant'Atanasio fu perseguitato e costretto varie volte all'esilio mentre contrastava le eresie della sua epoca. 🔗lalucedimaria.it

Almanacco | Venerdì 2 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Giovedì 2 maggio è il 122° giorno del calendario gregoriano. Mancano 243 giorni alla fine dell'anno. 1918 – La General Motors acquisisce la Chevrolet Motor Company del Delaware. 1933 - Viene riportato ... 🔗pisatoday.it

Almanacco del 2 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi ... 🔗arezzonotizie.it