Obesità l’Oms apre ai farmaci? Le ultime indiscrezioni

farmaci anti-Obesità per trattare la patologia negli adulti. A rivelarlo è un documento visionato in esclusiva da Reuters, che segna una svolta nell’approccio dell’agenzia delle Nazioni Unite verso quella che è considerata una delle maggiori sfide sanitarie globali.IN ATTESA DELLE LINEE GUIDALa decisione rientra in un più ampio pacchetto di raccomandazioni che l’Oms starebbe elaborando dal 2022 per la prevenzione, la cura e il trattamento dell’Obesità in tutte le fasce d’età – bambini, adolescenti e adulti. Le linee guida definitive, attese per agosto o settembre, definiranno come e quando questi farmaci potranno essere integrati all’interno di un modello di cura che affianchi terapie cliniche e interventi sullo stile di vita. 🔗 Formiche.net - Obesità, l’Oms apre ai farmaci? Le ultime indiscrezioni Per la prima volta l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si prepara a sostenere ufficialmente l’utilizzo deianti-per trattare la patologia negli adulti. A rivelarlo è un documento visionato in esclusiva da Reuters, che segna una svolta nell’approccio dell’agenzia delle Nazioni Unite verso quella che è considerata una delle maggiori sfide sanitarie globali.IN ATTESA DELLE LINEE GUIDALa decisione rientra in un più ampio pacchetto di raccomandazioni chestarebbe elaborando dal 2022 per la prevenzione, la cura e il trattamento dell’in tutte le fasce d’età – bambini, adolescenti e adulti. Le linee guida definitive, attese per agosto o settembre, definiranno come e quando questipotranno essere integrati all’interno di un modello di cura che affianchi terapie cliniche e interventi sullo stile di vita. 🔗 Formiche.net

