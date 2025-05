Nuovo showroom Kia | a Pisa l' esclusivo Opening Party

Pisatoday.it - Nuovo showroom Kia: a Pisa l'esclusivo Opening Party Rinnovarsi per rispondere alle esigenze dei clienti e alle nuove tendenze di mercato rappresenta un passo fondamentale per ogni azienda proiettata al futuro e impegnata in un percorso di crescita continua.In questo senso, il cambio di sede di un'importante realtà locale segna, spesso, l'inizio. 🔗 Pisatoday.it

Louis Thomas Buffon, il figlio di Gigi e Alena Seredova convocato da Pippo Inzaghi col Pisa. L'ex portiere: «Il nuovo compagno di sua mamma l'ha reso migliore» - Il sangue non mente. In quello di Louis Thomas Buffon c'è il dna del campione. Il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova è stato convocato per la prima volta in Serie B da Filippo... 🔗leggo.it

Al Teatro Nuovo di Pisa il tempo “Bianco” di Giuseppe Tantillo - Pisa, 26 febbraio 2025 - Due artisti emergenti, ma con già importanti esperienze in teatro, tv e cinema come Giuseppe Tantillo e Valentina Carli, per un debutto atteso: si tratta di “Bianco” che andrà in scena al Teatro Nuovo di Pisa venerdì 28 febbraio e replica sabato 1 marzo sempre alle ore 21. Giuseppe Tantillo, che cura anche la regia e Valentina Carli portano sul palco la storia di due persone, Mia e Lucio, che si conoscono un pomeriggio nel reparto di oncologia dell’ospedale locale. 🔗lanazione.it

Consiglio comunale: il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Pisa e la Sepi al centro della seduta - Il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Pisa e la Sepi (a quest'ultima verrà affidato, tra l'altro, la gestione dgli impianti pubblicitari) sarà al centro della discussione della prossima seduta del Consiglio comunale in programma, come comunicato dal presidente della stessa assemblea... 🔗pisatoday.it

