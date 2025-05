Nuovo allenatore Juve la Roma vuole l’obiettivo bianconero per la panchina | possibile testa a testa

Nuovo allenatore Juve, la Roma vuole l'obiettivo bianconero per la panchina: possibile testa a testa in vista della prossima stagione. Cosa succedePotrebbe nascere un vero e proprio testa a testa tra Juve e Roma nelle prossime settimane. Entrambe le società dovrebbero cambiare allenatore e stanno sondando un nome in comune.Si tratta di Stefano Pioli, attualmente alla guida dell'Al Nassr ma che come riportato da Nicolò Schira si appresta a lasciare l'Arabia Saudita al termine di questa stagione. Occhio dunque alle ipotesi Roma e Juve, entrambe interessate.

Ghisolfi a DAZN: «Roma Juve è sempre speciale, vogliamo vincere per i nostri tifosi. Nuovo allenatore? Ranieri è unico, vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Ghisolfi a DAZN: le dichiarazioni del dirigente della Roma prima del big match contro la Juventus Prima di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A, anche Ghisolfi ha parlato a DAZN. Le sue dichiarazioni. IMPORTANZA PARTITA – «È una partita molto importante, per la classifica ma soprattutto per la nostra gente. Roma Juve è sempre una partita speciale, vogliamo giocare con il cuore e per i nostri tifosi. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeri Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il comunicato del club sul mister che sarà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con opzione fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. COMUNICATO – «Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. 🔗juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina del futuro - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina bianconera in vista della prossima stagione L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, con Igor Tudor che ha accettato l’incarico di traghettatore fino al termine di questa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero quattro le soluzioni: il sogno resta Conte, dietro al tecnico del Napoli resistono le candidature di Pioli e Gasperini. 🔗juventusnews24.com

