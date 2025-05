Nuovi voli diretti da Venezia per il Canada

Nuovi collegamenti dall'aeroporto di Venezia per il Canada. A operare due nuove tratte, rispettivamente da e per Toronto e Montréal, è Air Transat: saranno attive da sabato 3 e lunedì 5 maggio, e operative fino a ottobre 2025. Per il primo mese sarà garantito un collegamento a settimana, da.

