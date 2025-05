Nuovi cantieri completati a Roiano per maxi progetto potenziamento rete elettrica

cantieri stanno per concludersi a Roiano, dove è in corso il maxi progetto Smart Grid, finanziato nell’ambito del Pnrr. Nelle prossime settimane ci saranno infatti diverse riaperture e ripristini della viabilità originaria, intanto diversi cantieri stanno procedendo in parallelo e. 🔗 Triesteprima.it - Nuovi cantieri completati a Roiano per maxi progetto potenziamento rete elettrica Diversistanno per concludersi a, dove è in corso ilSmart Grid, finanziato nell’ambito del Pnrr. Nelle prossime settimane ci saranno infatti diverse riaperture e ripristini della viabilità originaria, intanto diversistanno procedendo in parallelo e. 🔗 Triesteprima.it

Se ne parla anche su altri siti

Nuovi spazi pedonali, più verde e aree per vivere il mare: i cantieri che trasformeranno il centro di Bari - E' il cuore di Bari, quello con le strade dello shopping, gli scorci più apprezzati dai turisti, i locali e i principali luoghi di svago. Il quartiere Murattiano e la città vecchia attendono una trasformazione per proseguire con il rilancio avvenuto negli ultimi anni. Un obiettivo non semplice... 🔗baritoday.it

Asl Frosinone: al via nuovi cantieri, assunzioni e rilancio dei Pronto Soccorso - Un totale di 25 procedure concorsuali per 198 figure professionali da reclutare, convenzioni con le più importanti Università della Regione Lazio, l’attivazione di nuovi 6 cantieri PNRR e un'accelerazione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sono... 🔗frosinonetoday.it

Di Pillo (Pettinari sindaco) sui prossimi lavori Aca: "Nuovi cantieri in città senza avvisare i commercianti" - Il consigliere comunale della lista "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo interviene in merito alla notizia riguardante l'avvio, a partire dal 5 maggio, di una serie di cantieri stradali dell'Aca in città: "Giorni fa, in una delle commissioni consiliari comunali dedicate alla questione... 🔗ilpescara.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovi cantieri completati a Roiano per maxi progetto potenziamento rete elettrica. 🔗Se ne parla anche su altri siti