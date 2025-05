Nuove indicazioni vecchie = progressiste e nuove = di destra? Calvani | Meglio parlare di evidenze sperimentali Vi spiego le criticità delle vecchie e delle nuove

In questo intervento, Antonio– già Professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale e Direttore scientifico della Società S.Ap.I.E. – propone una riflessione critica e documentata sul dibattito in corso riguardante lenazionali per il curricolo.denuncia il rischio di derive ideologiche e dogmatiche, esortando a un confronto basato suscientifiche e dati empirici. Evidenzia le fragilitàprecedenti– troppo generiche, scarsamente ancorate ai saperi disciplinari e disallineate rispetto agli strumenti di valutazione nazionale – e rileva leemergenti nelleformulazioni, giudicate retoriche, ambiziose e affette da residui di “pedagogia ingenua”. A partire dai dati Invalsi e Pisa, l'autore mette in luce una profonda crisicompetenze di base degli studenti, denunciando il sovraccarico di progetti scolastici, il disorientamento metodologico e l’impoverimentopratiche didattiche fondamentali. 🔗 Orizzontescuola.it