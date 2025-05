Nuova sconfitta per il principe Harry | Lui e Meghan non hanno alcun diritto a pretendere la scorta reale La Corte d’appello boccia il ricorso

Corte ha deciso: il principe Harry non ha alcun diritto a pretendere una scorta pagata dal Ministero dell'Interno inglese durante le sue visite (sempre più rare) nel Regno Unito. La sentenza inesorabile che mette fine a una disputa che si trascinava dal 2020 e' stata letta oggi dal presidente del collegio giudicante della Corte d'appello di Londra. Ad ascoltarlo, i legali del principe che, questa volta, forse non casualmente, e' rimasto a Montecito, in California. Tutto era partito dalla ostinata determinazione del duca del Sussex di pretendere ciò che era stato negato a sua madre Lady Diana e poi, dopo il suo divorzio dalla famiglia reale, anche a lui e alla sua Nuova famiglia creata con Meghan Markle.I membri della corona che smettono di avere una funzione ufficiale per conto della monarchia non hanno più diritto alla sicurezza pagata dai contribuenti ed erogata dal ministero dell'interno.

Nuova bufera sul principe Harry: accuse di "molestie e bullismo" da parte della presidente dell'Ente in memoria di Lady D - Una nuova bufera travolge il principe Harry. Questa volta i Windsor non c'entrano. La polemica è legata alle attività dell'associazione benefica da lui fondata in omaggio all'impegno sociale della madre Diana: la presidente della charity Sentebale, Sophie Chandauka, lo ha accusato di "molestie e bullismo su larga scala". La presidente... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Accusato di arroganza e bullismo, il principe Harry è stato abbandonato anche dalla cugina Eugenia, l’unica alleata Royal - A guardarlo, nell’ultimo video girato nella sua mega villa a Montecito, non si direbbe. Invece il principe Harry sta passando uno dei periodi più bui della sua vita. Il principe che un tempo tutti trovavano simpatico e alla mano, ora viene accusato di essere un bullo della peggior specie, proprio come successo alla moglie Meghan. La sua reputazione è a pezzi, e ha pure perso il supporto della sua unica alleata in famiglia. 🔗iodonna.it

Il principe Harry accusato di “molestie, bullismo e misoginia” da Sophie Chandauka, presidente del cda del suo ente benefico Sentebale – VIDEO - Il principe Harry è stato accusato da Sophie Chandauka, presidente del cda del suo ente benefico, di “molestie, bullismo e misoginia” dopo un evento dell’aprile 2023 Un nuovo scandalo travolge il principe Harry, questa volta legato alle attività dell'associazione benefica da lui fondata in om 🔗ilgiornaleditalia.it

