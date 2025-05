Nuova scadenza per il concorso letterario Monselice per le Pari Opportunità

concorso letterario Nazionale di Monselice “Donne in cammino: narrazioni tra speranza, fede e futuro”. In meno di un mese sono arrivate poesie e racconti brevi da tutta Italia. Dati che hanno spinto l’Assessore alle Pari Opportunità, Rossella Molon e la. 🔗 Padovaoggi.it - Nuova scadenza per il concorso letterario “Monselice per le Pari Opportunità" Parte bene la quinta edizione delNazionale di“Donne in cammino: narrazioni tra speranza, fede e futuro”. In meno di un mese sono arrivate poesie e racconti brevi da tutta Italia. Dati che hanno spinto l’Assessore alle, Rossella Molon e la. 🔗 Padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, un concorso per studenti: scadenza 30 maggio. NOTA - In attuazione del Protocollo d’Intesa firmato il 25 luglio 2024 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, è stato bandito per l'anno scolastico 2024/2025 il concorso nazionale dal titolo "San Francesco d’Assisi: il pensiero, l’opera, la cultura e la sua eredità". L'articolo 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, un concorso per studenti: scadenza 30 maggio. 🔗orizzontescuola.it

Concorso ATA Trento per collaboratori scolastici: domande in scadenza il 17 marzo. Istanze anche per graduatorie d’istituto - Scadono alle ore 14 del 17 marzo i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso straordinario per 300 collaboratori scolastici a tempo indeterminato della provincia di Trento. Entro lo stesso termine si possono presentare le domande per essere inseriti nelle graduatorie di istituto. L'articolo Concorso ATA Trento per collaboratori scolastici: domande in scadenza il 17 marzo. 🔗orizzontescuola.it

Polizia di Stato, parte il concorso per 4617 allievi: requisiti, scadenza e come inviare la candidatura - Pubblicato il bando per partecipare al concorso per l?assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato destinati ai cittadini italiani. Come compiliare la domanda e quando... 🔗leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Nuova scadenza per il concorso letterario “Monselice per le Pari Opportunità; Premio letterario “Storie di Sport”: prorogata al 16 maggio la scadenza per partecipare alla nona edizione; Premio Scrittura In C.I.B.O.; «Il giallo per tutti»: concorso letterario per ebook accessibili Lia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Premio letterario Charles Dickens 2025: nuove opportunità per scrittori e giurati - Sarà San Benedetto del Tronto a ospitare ancora una volta il prestigioso concorso letterario. Il Presidente Milandri: «Celebriamo la potenza della parola scritta» ... 🔗lanuovariviera.it

Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport”, prorogato il bando - La scadenza del bando del premio ideato da Peppa Millanta il 16 maggio; la premiazione a Ripa Teatina il 4 luglio ... 🔗abruzzonews.eu

Premio Matteotti 2025: concorso per Opere Letterarie, Teatrali, Tesi. Premi fino a 10mila euro - Aperte le iscrizioni alla XXI edizione del Premio Matteotti, il contest per opere teatrali, letterari e tesi di laurea indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il concorso premia ... 🔗ticonsiglio.com