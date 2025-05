Nuova Fiat Campagnola X | render di un 4×4 estremo italiano

Fiat potrebbe fare un grande ritorno nel segmento dei fuoristrada puri con un veicolo compatto e resistente, pensato per affrontare i terreni più difficili senza rinunciare a uno stile moderno e funzionalità tecnologiche avanzate. Il nome "Fiat Campagnola X", ispirato allo storico modello utilizzato anche dall'esercito italiano, potrebbe essere un richiamo alla tradizione, reinterpretata in chiave moderna.Design Esterno:Il veicolo potrebbe adottare una carrozzeria squadrata e muscolosa, con paraurti rinforzati in acciaio, passaruota pronunciati e protezioni sottoscocca visibili. Le dimensioni compatte – intorno ai 4 metri – lo renderebbero perfetto per i percorsi stretti, le mulattiere e l'off-road urbano. Luci full LED con firma luminosa a "U" e tetto removibile (in stile Wrangler o Jimny) completano il look robusto e avventuroso.

