Nuova assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali | quanto costerà alle imprese difendersi dopo le alluvioni?

La mannaia delle polizze assicurative obbligatorie contro le catastrofi naturali pende sulle imprese, specie quelle del nostro territorio, martoriate da eccezionali eventi meteo a più riprese. Ci si dovrà infatti proteggere dagli eventi calamitosi per legge sottoscrivendo la cosiddetta "Cat Nat".

