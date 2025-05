NTÒ è tornato | RICHARD MILLE FLOW fuori su tutte le piattaforme digitali

tutte le piattaforme digitali, da venerdì 2 maggio, “RICHARD MILLE FLOW”, il suo nuovo singolo, distribuito da Believe. L’icona del rap partenopeo torna sulla scena con un inedito che racconta l’ambizione dei ragazzi di Napoli, tra sogni e pericoli. La penna di NTÒ immortala uno spaccato della realtà attraverso la poetica ispirata e senza filtri che lo contraddistingue, dipingendo un inconfondibile immaginario in piena tradizione CoSang. Con “RICHARD MILLE FLOW”, NTÒ manifesta un intento di critica nei confronti di un sistema di pensiero votato all’ostentazione dei beni materiali e alla competitività a tutti i costi. Il paesaggio sonoro, scuro, squisitamente street hip hop e dall’atmosfera immersiva, firmato da DJ Klonh, è cucito su misura per l’attitudine di NTÒ. 🔗 .com - NTÒ è tornato: RICHARD MILLE FLOW fuori su tutte le piattaforme digitali NTÒ pubblica, sule, da venerdì 2 maggio, “”, il suo nuovo singolo, distribuito da Believe. L’icona del rap partenopeo torna sulla scena con un inedito che racconta l’ambizione dei ragazzi di Napoli, tra sogni e pericoli. La penna di NTÒ immortala uno spaccato della realtà attraverso la poetica ispirata e senza filtri che lo contraddistingue, dipingendo un inconfondibile immaginario in piena tradizione CoSang. Con “”, NTÒ manifesta un intento di critica nei confronti di un sistema di pensiero votato all’ostentazione dei beni materiali e alla competitività a tutti i costi. Il paesaggio sonoro, scuro, squisitamente street hip hop e dall’atmosfera immersiva, firmato da DJ Klonh, è cucito su misura per l’attitudine di NTÒ. 🔗 .com

