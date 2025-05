Nottefonda la recensione | un viaggio dal buio alla luce nella sorprendente opera prima del Nest

opera prima di Giuseppe Miale di Mauro e dei suoi sodali del Nest-Napoli Teatro Est, è un coinvolgente viaggio notturno nel dolore della perdita con degli straordinari protagonisti. La recensione di Daniela Catelli. 🔗 Comingsoon.it - Nottefonda, la recensione: un viaggio dal buio alla luce nella sorprendente opera prima del Nest L'di Giuseppe Miale di Mauro e dei suoi sodali del-Napoli Teatro Est, è un coinvolgentenotturno nel dolore della perdita con degli straordinari protagonisti. Ladi Daniela Catelli. 🔗 Comingsoon.it

Nottefonda, un travolgente piccolo congegno ad orologeria. Una storia che lo spettatore vorrà rivedere - Tratto dal romanzo "La strada degli americani". Un viaggio nell'elaborazione del lutto e nel senso di colpa di chi sopravvive. Da giovedì 8 maggio al cinema. 🔗mymovies.it

Francesco Di Leva: “Con mio figlio sul set, in Nottefonda un viaggio nell’abisso” - ROMA – Una cupa Nottefonda. Un'ossessione che non finisce mai quella di Ciro (Francesco Di Leva), elettricista napoletano cinquantenne, che ogni notte esce con il figlio di tredici anni ... 🔗msn.com