Nonno seviziato da cinque minorenni

cinque ragazzini, manco uno maggiorenne: cinque 17enni che invece di studiare o andare a divertirsi (come è giusto alla loro età) al cinema o in qualche locale, decidono di torturare un nonnino che, inerme, li lascia fare. 🔗 Liberoquotidiano.it - Nonno seviziato da cinque minorenni Non bastavano le sevizie. Non bastava quella violenza, cieca, insensata, su chi non riesce neanche più a difendersi, come un uomo anziano che il coraggio di ribellarsi e di denunciare lo trova a distanza di mezzo anno. Non era sufficiente la ventata di soprusi reiterati e brutali. Dovevano pure riprendere tutto coi loro telefonini. Dovevano filmare. Magari per rivedersi a casa o scambiarsi in qualche messaggio la “bravata” del giorno prima. Che di bravata, in realtà, non ha niente. Non può essere catalogata come una sciocchezza. Questa è violenza a tutti gli effetti.Siracusa. Una delle perle siciliane più note al mondo e una delle storie (quella di questo signore pensionato) più tristi dell’ultimo periodo.ragazzini, manco uno maggiorenne:17enni che invece di studiare o andare a divertirsi (come è giusto alla loro età) al cinema o in qualche locale, decidono di torturare un nonnino che, inerme, li lascia fare. 🔗 Liberoquotidiano.it

Siracusa, anziano seviziato per mesi da cinque minorenni: trasferiti in comunità - Violenza, umiliazioni e abusi in casa: l’intervento della Polizia mette fine a un incubo Cinque diciassettenni siracusani sono stati collocati in comunità su disposizione del GIP del Tribunale per i Minorenni di Catania, dopo che la Polizia di Siracusa ha dato esecuzione a una misura cautelare per gravi episodi di violenza nei confronti di un anziano. I ragazzi sono indagati per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso. 🔗dayitalianews.com

Da Parma a Milano in treno con il coltello in tasca: fermati cinque minorenni - Sono saliti alla stazione di Parma su un treno diretto a Milano ma qui sono stati fermati dalla polizia ferroviaria. Perchè? Disturbavano gli altri viaggiatori. Giunti in stazione centrale cinque ragazzini, tra i 14 e i 16 anni, sono stati bloccati dagli agenti. Dopo averli fermati c'è stata la... 🔗parmatoday.it

Furti a scuola, denunciati cinque studenti minorenni: bottino di quasi 1000 euro - I Carabinieri della stazione di Arco hanno denunciato cinque minorenni ritenuti responsabili di una serie di furti all'interno di un istituto scolastico. L'articolo Furti a scuola, denunciati cinque studenti minorenni: bottino di quasi 1000 euro sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

