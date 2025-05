Non solo i Patagarri al Concertone da Ghali a Dargen D’Amico gli artisti Pro-Pal

(Adnkronos) – Il 'caso Patagarri' al Concertone del Primo Maggio ha scatenato un dibattito nel mondo della cultura, della politica e della società civile. Ma la performance della band milanese sul palco di piazza San Giovanni, dove ha intonato insieme al pubblico lo slogan 'Palestina libera' sulle note di un brano tradizionale israeliano scatenando le polemiche.

Concertone, 100mila in piazza. Ovazione per Giorgia e Ghali. BigMama-Noemi, duetto al bacio | I Patagarri: «Palestina libera» - Leo Gassmann primo dei big ad aprire la manifestazione. Ma è già scontro su uno degli artisti in scaletta. Landini contro la Rai: «Tace sui referendum» 🔗xml2.corriere.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

