Non solo Gatti | altra firma per la Juventus e scelta fatta sul nuovo tecnico

La Juventus tra presente e futuro. Il presente racconta della corsa alla Champions, delle sfide con Bologna e Lazio che decideranno le sorti della stagione bianconere. Senza il quarto posto sarebbe difficile non parlare di fallimento e non rivedere anche i piani futuri. Piani nei quali rientra a pieno titolo anche Federico Gatti: il rinnovo è ormai cosa fatta, come raccontato da Calciomercato.it nei giorni scorsi. Un rinnovo frutto – ne ha parlato Riccardo Meloni a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it – di una promessa fatta da Giuntoli al momento della firma dell'ultimo contratto: un adeguamento in caso di salto in avanti dello status dentro alla Juve.

Gatti Juve, sempre piu? leader nell’emergenza difensiva: altra prestazione super del bianconero a Cagliari. I numeri della sua partita - di Enrico PecciGatti Juve, altra prestazione super a Cagliari. I numeri della partita del difensore bianconero, sempre più leader con Thiago Motta L’emergenza difensiva della Juventus, da Bremer e Cabal a Kalulu e Renato Veiga, ha reso Federico Gatti l’imprescindibile di Thiago Motta ed il nuovo leader della difesa bianconera. A Cagliari è arrivato il secondo clean sheet consecutivo in campionato: la Juve è tornata a blindare la difesa e Gatti sta vivendo il suo miglior momento da quando veste il bianconero. 🔗juventusnews24.com

