Non solo Campania | migliaia in piazza per il Concertone omaggio a Papa Francesco

Anteprima24.it - Non solo Campania: migliaia in piazza per il Concertone, omaggio a Papa Francesco Tempo di lettura: 4 minutiTRUMP: WALTZ AMBASCIATORE USA ALL’ONU, RUBIO ALLA SICUREZZA CRESCE INCHIESTA PENTAGONO SU USO CHAT PER PIANI MILITARIDonald Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump ad interim. Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Intanto il Wsj anticipa l’ampliamento dell’indagine del Pentagono sulla condivisione di piani militari dal segretario alla Difesa Pete Hegseth su una seconda chat di Signal. Hegseth avrebbe inviato piani di attacco in Yemen a una dozzina di collaboratori, tra cui sua moglie e suo fratello.VANCE: ‘DA RUSSIA E UCRAINA PROPOSTE PER LA PACE’ RUBIO: ‘SERVE UNA SVOLTA’. 🔗 Anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tel Aviv, migliaia in piazza per chiedere al governo accordo per il rilascio degli ostaggi - Ancora proteste a Tel Aviv contro il governo Netanyahu. Migliaia di persone sono scese in piazza nella Capitale israeliana, chiedendo il cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza. Il movimento palestinese ha reso noto che rilascerà i restanti 59 prigionieri (24 dei quali si ritiene siano vivi) solo in cambio della liberazione di altri detenuti palestinesi, di una tregua duratura e del ritiro di Israele da Gaza. 🔗tgcom24.mediaset.it

Piazza Campania al Vinitaly, inaugurazione domenica 6 con De Luca: presenti 180 aziende della regione - – “Dove la storia incontra il futuro”: la Regione Campania protagonista alla 57esima edizione di Vinitaly in programma a Verona dal 6 al 9 aprile prossimi con una collettiva di circa 180 aziende. Il Padiglione B Campania a Vinitaly sarà di 5.800 metri quadrati, curato dall’assessorato all’Agricoltura e dall’assessorato alle Attività produttive della Regione Campania, in collaborazione con Unioncamere Campania. 🔗ildenaro.it

Marocco, imponente manifestazione pro-Palestina a Rabat: migliaia in piazza - Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Rabat, la Capitale del Marocco, contro il conflitto nella Striscia di Gaza, dove Israele ha ripreso la sua offensiva anti-Hamas dopo un cessate il fuoco di due mesi. "Oggi, questa marcia è un'espressione di solidarietà. Anche se può sembrare poco, sta avendo un grande impatto sui giovani e sui bambini della Striscia di Gaza", ha spiegato un partecipante alla protesta. 🔗tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Non solo Campania: migliaia in piazza per il Concertone, omaggio a Papa Francesco; In migliaia in piazza del Plebiscito per Napoli citta' danzante; Funerali Papa Francesco, migliaia i pellegrini provenienti dalla Campania; Quarticciolo, migliaia in piazza contro il «modello Caivano». 🔗Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio in piazza, 10 mila alla May Day Parade: “Contro lo sfruttamento di corpi e menti” - Dopo la manifestazione dei sindacati confederali del mattino, nel pomeriggio la sfilata con 13 carri da Loreto al Corvetto e il Corteo di Sì Cobas e Pro Pal in via Padova ... 🔗msn.com

Funerali Papa Francesco, migliaia i pellegrini provenienti dalla Campania - Giornata di preghiera e raccoglimento. La vicinanza del Pontefice agli ultimi ricordata anche a Pompei, in occasione della Giornata della Misericordia ... 🔗rainews.it

Giubileo della speranza, in migliaia dal Duomo di Avellino a piazza San Pietro - «Spes non confundit», la speranza non delude ... muoveranno sabato prossimo alla volta di piazza San Pietro. Un appuntamento fissato da tempo che coincide con il giubileo dei lavoratori e ... 🔗ilmattino.it