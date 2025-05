Non Solo Calcio | Ancelotti un alieno nel mondo Real Madrid

Real 🔗Panorama.it Panorama.it - Non Solo Calcio | Ancelotti, un alieno nel mondo Real Madrid Con l’arrivo di Mbappè voluto da Florentino Perez il giocattolo si è rotto ma Carlo non cambia la sua filosofiaI trionfi ottenuti non bastano per renderlo intoccabile, sull’allenatore italiano piovono critiche dopo l’uscita dalla Champions e qualcuno vorrebbe che usasse la frusta, ma lui non ci sta: “Io con i giocatori ho sempre usato il dialogo e non conosco un altro modo per gestire il rapporto con loro”. Al punto di mettere a rischio il suo futuro alla guida del

Le notizie più recenti da fonti esterne

‘Un regalo per il calcio’ – Carlo Ancelotti saluta Luka Modric dopo uno straordinario sciopero per il Real Madrid - 2025-02-24 15:12:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Carlo Ancelotti ha accumulato elogi su Luka Modric, etichettandolo “un regalo per il calcio” dopo che il veterano centrocampista ha segnato un gol sensazionale nella vittoria per 2-0 del Real Madrid su Girona domenica. Il 39enne ha rotto il deadlock al 41 ° minuto al Santiago Bernabeu prima che Vinicius Junior sigillasse la vittoria con un gol in ritardo. 🔗justcalcio.com

Ex Milan, Ancelotti: “Modric come Paolo Maldini: un dono per il calcio” - Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ora sulla panchina del Real Madrid, ha proposto un paragone tra Luka Modric e Paolo Maldini 🔗pianetamilan.it

Modric segna un gol fantastico, Ancelotti estasiato: “Luka e Maldini, un dono per il calcio” - Il croato 39enne autore di una rete bellissima contro il Girona. A fine match il tecnico italiano paragona Modric all'ex rossonero: "La genetica è un fattore importante, ma lo sono di più la serietà, la professionalità, l'impegno e l'atteggiamento".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Non Solo Calcio | Ancelotti, un alieno nel mondo Real Madrid; «Quando Ronaldo, alle 3 di notte, faceva aspettare Irina...»; Lezioni di calcio liquido; Ancelotti, attore nel nuovo Star Trek. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio: Marca, Ancelotti dice no a Brasile e pensa ad Arabia - (ANSA) - ROMA, 30 APR - Carlo Ancelotti non allenera' il Brasile: ne e' convinto Marca, principale giornale sportivo di Madrid, secondo il quale il viaggio annunciato ieri a Londra per firmare con la ... 🔗corrieredellosport.it