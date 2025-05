Non si accorge di un pedone che cammina sul ciglio della strada e lo travolge con l' auto

della sua auto e stava percorrendo via la Sassa, nel comune di Sonnino. Non si è minimamente accorto della presenza di un uomo che stava camminando lungo la stessa direzione sui margini della strada e lo ha investito.Il sinistro si è verificato nella giornata del 30 aprile e una. 🔗 Latinatoday.it - Non si accorge di un pedone che cammina sul ciglio della strada e lo travolge con l'auto Era alla guidasuae stava percorrendo via la Sassa, nel comune di Sonnino. Non si è minimamente accortopresenza di un uomo che stavando lungo la stessa direzione sui marginie lo ha investito.Il sinistro si è verificato nella giornata del 30 aprile e una. 🔗 Latinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Travolta da un furgoncino mentre cammina sul ciglio della Consolare, pedone trasportata in eliambulanza al Bufalini - E' stata trasportata in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per un grave trauma cranico la donna che, nel pomeriggio di lunedì, è stata travolta da un furgoncino lungo la Consolare per San Marino. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.15 e, secondo le prime ricostruzioni la ferita, una 72enne... 🔗riminitoday.it

Travolta da un furgoncino mentre cammina sul ciglio della Consolare, pedone trasportata in eliambulanza al Bufalini - E' stata trasportata in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per un grave trauma cranico la donna che, nel pomeriggio di lunedì, è stata travolta da un furgoncino lungo la Consolare per San Marino. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.15 e, secondo le prime ricostruzioni la ferita, una 72enne... 🔗riminitoday.it

Travolta da un furgoncino mentre cammina sul ciglio della Consolare, pedone trasportata in eliambulanza al Bufalini - E' stata trasportata in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per un grave trauma cranico la donna che, nel pomeriggio di lunedì, è stata travolta da un furgoncino lungo la Consolare per San Marino. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.15 e, secondo le prime ricostruzioni la ferita, una 72enne... 🔗riminitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Non si accorge di un pedone che cammina sul ciglio della strada e lo travolge con l'auto; Pedone investito in strada senza marciapiedi: chi ha ragione?; Pesaro, paura in zona Ipercoop: distratto dal cellulare mentre passeggia centra il palo del cartello stradale; Incidenti, il pedone non ha sempre ragione. Ecco quando è colpa sua. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia