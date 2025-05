Non lo doveva fare Helena e Javier la serata in discoteca finisce male | fan furiosi con lui

Helena Prestes e Javier Martinez avrebbe continuato a far discutere anche dopo la fine del Grande Fratello era piuttosto prevedibile. Ma ciò che ha sorpreso molti è stata l’escalation di polemiche scatenate da una semplice uscita in discoteca, che ha improvvisamente riacceso i riflettori sulla coppia. Dopo settimane di dichiarazioni romantiche e apparizioni pubbliche mano nella mano, un video girato a Rimini durante un evento molto seguito ha generato un vero e proprio terremoto sui social.>>“Cacciati, sono fuori”. Amici 24, due allievi lasciano la scuola tra le polemiche: proprio loro, gli idoli del pubblicoTutto è cominciato in modo apparentemente innocente. I fan, radunatisi fuori dall’albergo in cui soggiornavano, avevano accolto Helena e Javier con entusiasmo. 🔗 Che la relazione traPrestes eMartinez avrebbe continuato a far discutere anche dopo la fine del Grande Fratello era piuttosto prevedibile. Ma ciò che ha sorpreso molti è stata l’escalation di polemiche scatenate da una semplice uscita in, che ha improvvisamente riacceso i riflettori sulla coppia. Dopo settimane di dichiarazioni romantiche e apparizioni pubbliche mano nella mano, un video girato a Rimini durante un evento molto seguito ha generato un vero e proprio terremoto sui social.>>“Cacciati, sono fuori”. Amici 24, due allievi lasciano la scuola tra le polemiche: proprio loro, gli idoli del pubblicoTutto è cominciato in modo apparentemente innocente. I fan, radunatisi fuori dall’albergo in cui soggiornavano, avevano accoltocon entusiasmo. 🔗 Caffeinamagazine.it

Su altri siti se ne discute

“Non doveva vedermi”. Grande Fratello, Helena scoperta con lui a fare ‘cose’ e scoppia a piangere - Il 25 febbraio, le telecamere del Grande Fratello hanno immortalato un momento di forte emotività per Helena Prestes. La modella brasiliana ha avuto un acceso sfogo dopo che qualcuno l’ha sorpresa in atteggiamenti intimi con Javier Martinez dietro una tenda della camera da letto. Pur desiderando maggiore riservatezza, Helena è consapevole della natura del reality e non comprende la reazione infastidita del fidanzato quando la loro intimità viene interrotta dagli altri concorrenti. 🔗tuttivip.it

“Con Helena dobbiamo fare così”. Grande Fratello, Chiara e Zeudi ne parlano in segreto - Grande Fratello, la frattura all’interno della Casa tra i due gruppi è ormai insanabile. Intanto Helena sembra avere più dio qualche problema, la finale per lei potrebbe essere a rischio. Di mezzo, ancora i fandom. Quelli di Javier non sarebbero compatti, infatti uno dovrebbe votare Helena ma l’altro si schiererebbe a favore di Giglio togliendo voti preziosi alla sudamericana. >>“Svegliati o sei fregata”. 🔗caffeinamagazine.it

“Non sa più che fare”. Grande Fratello, brutto momento per Helena: Javier preoccupato - Al Grande Fratello, la proclamazione di Jessica Morlacchi come seconda finalista ha suscitato reazioni contrastanti tra i concorrenti, in particolare da parte di Helena Prestes. La modella brasiliana, che nutriva speranze di accedere alla finale, ha manifestato apertamente il suo disappunto per l’esito della votazione. Dopo l’annuncio della finalista, Helena ha espresso la sua frustrazione, ritenendo di aver investito molto nel percorso all’interno della Casa e di meritare un posto in finale. 🔗caffeinamagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Helena Prestes deve vincere il Grande Fratello, secondo i lettori di; The Couple: Irma e Giorgia Al GF ha vinto chi non doveva, Helena è stata più amata; Grande Fratello, Shaila Gatta accusa Lorenzo Spolverato: “parli con Helena dei cavoli miei, siamo alla frutta; GF, Lorenzo attacca Helena e Jessica la difende: “Voglio vomitare”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

The Couple, concorrenti contro Jessica Morlacchi/ “Non doveva vincere il GF. Helena? Amata dal primo giorno” - Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi hanno ammesso di fronte a tutti di amare molto Helena ... fare un ragionamento sulla vittoria al Grande Fratello, sottolineando che spesso avere consensi sui ... 🔗ilsussidiario.net

The Couple: Irma e Giorgia "Al GF ha vinto chi non doveva, Helena è stata più amata" - In particolare, Giorgia Villa ha confessato: “Ha vinto chi non doveva, chi nessuno si aspettava ... la sua compagna di avventura, Irma: “Helena è stata più amata dal primo giorno, ma di ... 🔗serial.everyeye.it

The Couple, Irma e Giorgia sul GF: 'Ha vinto chi non doveva, Helena è stata più amata' - A The Couple si è parlato spesso del Grande Fratello e dei concorrenti che hanno brillato di più all'interno della casa: domenica 13 aprile, per esempio, alcuni partecipanti hanno detto la loro ... 🔗it.blastingnews.com