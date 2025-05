Non ha niente La dimettono dall’ospedale ma la malattia è terribile | il dramma di una giovanissima mamma

terribile, quella di una mamma che si era recata in ospedale lamentando strani sintomi e che era stata puntualmente mandata a casa con delle diagnosi errate. Fino alla scoperta, terribile, di una gravissima malattia, di quelle che purtroppo non lasciano spazio all'ottimismo: un caso che ha fatto discutere e che soltanto ora ha vissuto un nuovo sviluppo, reso noto dalla figlia della donna.I fatti risalgono al 2022 quando una giovane madre era stata dimessa dall'ospedale con una diagnosi di "sindrome dell'intestino irritabile". E con l'invito, suonato poi agghiacciante, a non drammatizzare troppo la sua situazione.Estelle Wignall, inglese, avrebbe poi scoperto di avere un cancro alle ovaie. Il caso è stato raccontato dal Sun ed è andato in scena nel Regno Unito: "Pensavamo tutti che fosse troppo giovane per avere il cancro, e i dottori continuavano a dirle che si trattava di sindrome dell'intestino irritabile – ha spiegato la madre alla testata britannica – Ma quando i risultati dei test hanno confermato i timori di Estelle, siamo rimasti sconvolti.

