Non fu un incidente arrestato 27enne per l’omicidio della compagna Ana Yuleisy

arrestato dalla Polizia di Siena Luis Fernando Porras Baloy, cittadino colombiano di 27 anni, accusato di aver ucciso il 10 agosto 2024 a Siena la compagna Ana Yuleisy Manyoma Casanova Ana, 32enne connazionale. E' indagato per omicidio doloso aggravato per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti di famiglia e nei . 🔗 (Adnkronos) –dalla Polizia di Siena Luis Fernando Porras Baloy, cittadino colombiano di 27 anni, accusato di aver ucciso il 10 agosto 2024 a Siena laAnaManyoma Casanova Ana, 32enne connazionale. E' indagato per omicidio doloso aggravato per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti di famiglia e nei . 🔗 Periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ancora una tentata truffa agli anziani col trucco del finto incidente ma la vittima capisce tutto, arrestato ventenne - Prima una telefonata di un finto maresciallo dei carabinieri, che ha fatto credere a un anziano che suo figlio, verosimilmente coinvolto in un sinistro stradale, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro per scongiurare ulteriori conseguenze. Infatti poco dopo un uomo si è presentato presso... 🔗messinatoday.it

Terribile incidente sull’Appia, morta una 40enne: 20enne arrestato per omicidio stradale - Un ragazzo di 20 anni, straniero e residente a Fondi, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Monte San Biagio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Allenatore di pallavolo arrestato per violenze sessuali su minori: nel 2022 fu accusato e poi assolto per lo stesso reato - Un allenatore di pallavolo di 53 anni è stato arrestato a Varese con l'accusa di violenza sessuale ai danni di atlete minorenni. Del 2022 l'uomo fu assolto in un processo per lo stesso reato. Le madri che lo denunciarono all'epoca.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Non fu un incidente, arrestato 27enne per l'omicidio della compagna Ana Yuleisy; Siena, uccisa da un colpo di fucile nel 2024: non fu incidente ma femminicidio; Non fu incidente ma un femminicidio: giovane di 27 anni arrestato a Siena; Ragazza morta in incidente nel Barese, arrestato il prete che non si era fermato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Non fu un incidente", arrestato 27enne per l'omicidio della compagna Ana Yuleisy - (Adnkronos) - Arrestato dalla Polizia di Siena Luis Fernando Porras Baloy, cittadino colombiano di 27 anni, accusato di aver ucciso il 10 agosto 2024 a Siena la compagna Ana Yuleisy Manyoma Casanova A ... 🔗msn.com

Arrestato il prete accusato di aver investito e ucciso Fabiana Chiarappa: “Era al cellulare, sangue sull’auto” - Arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in ... 🔗fanpage.it

La mamma di Fabiana Chiarappa, investita e uccisa a Bari: “Prete arrestato? Voglio giustizia” - Adamaria Anna Doria, la mamma di Fabiana Chiarappa, la 32enne morta nell'incidente sulla statale 172 che collega i comuni di Turi e Putignano sull'arresto ... 🔗fanpage.it