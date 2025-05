Non fu un incidente arrestato 27enne per l’omicidio della compagna Ana Yuleisy

arrestato dalla Polizia di Siena Luis Fernando Porras Baloy, cittadino colombiano di 27 anni, accusato di aver ucciso il 10 agosto 2024 a Siena la compagna Ana Yuleisy Manyoma Casanova Ana, 32enne connazionale. E' indagato per omicidio doloso aggravato per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti di famiglia e nei

La Polizia di Siena ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luis Fernando Porras Baloy, cittadino colombiano di 27 anni

SIENA – Omicidio in via del Villino a Siena, chiuse le indagini. Per la procura non si è trattato di un incidente ma di omicidio volontario aggravato. Su questa base la polizia di Siena ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale tribunale nei confronti del colombiano di 27 anni Luis Fernando Porras Baloy con l'accusa di omicidio doloso aggravato per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva.

Quello che il 10 agosto dello scorso anno a Siena uccise la 32enne colombiana Ana Yuleisy Manyoma Casanova non fu un colpo di fucile partito accidentalmente ma un femminicidio. A questa conclusione è arrivata la procura senese al termine delle indagini svolte dalla Squadra mobile e dal Servizio centrale e dal Gabinetto regionale e provinciale di polizia scientifica della Polizia di Stato. Arrestato il compagno In queste ore gli agenti della questura di Siena hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del locale tribunale, nei confronti di Luis Fernando Porras

Quello che il 10 agosto dello scorso anno a Siena uccise la 32enne colombiana Ana Yuleisy Manyoma Casanova non fu un colpo di fucile partito accidentalmente ma un femminicidio. A questa conclusione è

(Adnkronos) – Arrestato dalla Polizia di Siena Luis Fernando Porras Baloy, cittadino colombiano di 27 anni, accusato di aver ucciso il 10 agosto 2024 a Siena la compagna Ana Yuleisy Manyoma Casanova

