Non fu incidente colombiano arrestato per omicidio della compagna

colombiano di 27 anni 🔗 Imolaoggi.it - Non fu incidente, colombiano arrestato per omicidio della compagna La Polizia di Siena ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luis Fernando Porras Baloy, cittadinodi 27 anni 🔗 Imolaoggi.it

Su questo argomento da altre fonti

Investì e uccise il collega: “Fu un incidente” - Minerbio (Bologna), 9 aprile 2025 – “È stato riconosciuto quello che abbiamo sostenuto dall’inizio, che è stato un omicidio stradale. Lui confidava in questo esito, ha sempre detto quello che poi la Corte d’Assise ha riconosciuto. Si è tolto un bel peso. Anche io sono molto soddisfatta, e sono contenta per lui”. Sono le parole dell’avvocato Manuela Amore, dopo che oggi, a quasi sei anni dai fatti, è arrivata la sentenza: non si è trattato di un gesto volontario, ma di un incidente, come sostenuto dalla difesa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incidente delle Frecce Tricolori a San Francesco al Campo, adesso è certo: fu un birdstrike - Anche se non sono state trovate tracce di volatili sulle ali e sulla fusoliera, la consulenza affidata dal pm Valentina Bossi della procura di Ivrea sull'incidente aereo del 16 settembre 2023 a San Francesco al Campo che si concluse con la caduta dell'aereo delle Frecce Tricolori sull'auto in cui... 🔗torinotoday.it

Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente ma femminicidio - Non ci fu uno sparo accidentale, ma il colpo di fucile fu esploso per uccidere la convivente. Per questa ragione è stata disposta la custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, accusato dell'omicidio volontario aggravato della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giorno della morte, il 10 agosto 2024, nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. 🔗tg24.sky.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente ma femminicidio; Siena, uccisa da un colpo di fucile nel 2024: non fu incidente ma femminicidio; Non fu incidente ma un femminicidio: giovane di 27 anni arrestato a Siena; Non fu un incidente, arrestato 27enne per l'omicidio della compagna Ana Yuleisy. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente, ma femminicidio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente, ma femminicidio ... 🔗tg24.sky.it

Uccisa da colpo di fucile, non fu incidente ma femminicidio - Custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, per l'omicidio volontario aggravato della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giorno ... 🔗ansa.it

Siena, 32enne uccisa da una fucilata: non fu un incidente. Arrestato il compagno - Quello che il 10 agosto dello scorso anno a Siena uccise la 32enne colombiana Ana Yuleisy Manyoma Casanova non fu un colpo di fucile partito accidentalmente ma un femminicidio. A questa conclusione è ... 🔗msn.com