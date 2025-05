Non ci provate | Stalingrado non è solo un nome ma il mito rosso che ritorna

Stalingrado. Un gesto che, in Russia, viene presentato come un tributo alla vittoria e al sacrificio patriottico. Ma per noi europei, per chi ha memoria storica e coscienza identitaria, è un segnale preciso e inquietante: la Russia post-sovietica continua a rifondare la propria narrazione nazionale sul mito rosso, il che non è certo un peccato per una Russia che non ha mai dismesso la sua vocazione imperialista, se non fosse che qualcuno qui a casa nostra prova a sviolinarci tutto questo come "Tradizione".Stalingrado non sarà mai neutraleC'è chi, qui in Europa, si ostinerà a ripetere che Putin è solo un umile patriota e che i suoi tributi all'Unione Sovietica sono solo passaggi obbligati. Un'analisi che potrebbe anche essere accettabile, a patto che la Russia fosse una grande isola in isolamento perpetuo dalle cose europee.

