Non c’è pace per The Couple | ecco l’ultima trovata assurda di Mediaset e il flop è assicurato!

Couple – Una Vittoria Per Due? Se lo stanno chiedendo in molti, tra spettatori disorientati e addetti ai lavori in preda al caos più totale. Il reality show condotto da Ilary Blasi, nato già con l’ombra dell’incertezza, è diventato ufficialmente il rebus del palinsesto di Canale 5.Cambi di programmazione, serate saltate e continui spostamenti: la confusione regna sovrana, e intanto gli ascolti crollano. Mediaset sembra non trovare pace e, nel tentativo di salvare il salvabile, ha messo in atto l’ennesima (discutibile) strategia: spostare lo show in un’altra serata. Quando va in onda?Lunedì, anzi, giovedì, anzi no, domenica: quando va in onda The Couple?Secondo quanto riportato dal sito Davide Maggio, Mediaset ha nuovamente cambiato idea: The Couple non andrà più in onda il giovedì, come da ultima comunicazione, ma verrà dirottato alla domenica sera, prendendo il posto de Lo Show dei Record di Gerry Scotti. 🔗 Donnapop.it - Non c’è pace per The Couple: ecco l’ultima trovata assurda di Mediaset (e il flop è assicurato!) Che fine ha fatto The– Una Vittoria Per Due? Se lo stanno chiedendo in molti, tra spettatori disorientati e addetti ai lavori in preda al caos più totale. Il reality show condotto da Ilary Blasi, nato già con l’ombra dell’incertezza, è diventato ufficialmente il rebus del palinsesto di Canale 5.Cambi di programmazione, serate saltate e continui spostamenti: la confusione regna sovrana, e intanto gli ascolti crollano.sembra non trovaree, nel tentativo di salvare il salvabile, ha messo in atto l’ennesima (discutibile) strategia: spostare lo show in un’altra serata. Quando va in onda?Lunedì, anzi, giovedì, anzi no, domenica: quando va in onda The?Secondo quanto riportato dal sito Davide Maggio,ha nuovamente cambiato idea: Thenon andrà più in onda il giovedì, come da ultima comunicazione, ma verrà dirottato alla domenica sera, prendendo il posto de Lo Show dei Record di Gerry Scotti. 🔗 Donnapop.it

Ne parlano su altre fonti

In Medio Oriente la pace non germoglierà per incanto. E l'Europa dovrebbe pensarci - A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a bombardare Gaza per il proprio tornaconto politico: la regione dietro l'angolo di casa si sta trasformando 🔗vanityfair.it

Macerata Campania, giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo della Pace - Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno anche Macerata Campania celebrerà “La Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo della Pace”. Un evento che mira a coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità sui valori della pace, del rispetto e dell’inclusione. E a tal proposito l’Assessore allo Sport Pasquale Nacca e l’Amministrazione comunale hanno pensato di coinvolgere l’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per aiutare la ricerca. 🔗anteprima24.it

Ucraina, Kallas “La Russia non vuole la pace” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Russia non è un Paese democratico e Putin è un dittatore. Ma io non ho paura delle loro minacce”. Lo afferma Kaja Kallas, Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Unione europea, in un’intervista al quotidiano La Repubblica dopo gli attacchi che le ha rivolto il Cremlino.Nella guerra in Ucraina “c’è un aggressore e una vittima. La Russia ha attaccato palesemente un altro Paese, la sua integrità territoriale, la sua sovranità – spiega Kallas -. 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Editoriale. Non c'è pace senza giustizia; Caccia: non c’è pace senza un vero disarmo, il mondo sia libero dalle armi nucleari; Non c’è pace per Sergio Ramelli: da Cesena a Massa la sinistra nega la memoria condivisa; Per i Palestinesi non c’è pace fra gli ulivi, (anche perché gli ulivi, ormai, sono tutti distrutti).. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Non c’è pace per The Couple: ecco l’ultima trovata assurda di Mediaset (e il flop è assicurato!) - The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi, proprio non funziona, ma Mediaset sembra voler peggiorar le cose, anziché tentare di aggiustarle. 🔗donnapop.it

Non c'è pace per Sergio Ramelli - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ... 🔗libero.it

Non c'è pace per Sergio Ramelli - A distanza di mezzo secolo, nella scuola di Milano, una targa in ricordo di Ramelli. Iniziativa bocciata da professori e rappresentanza studentesca. 🔗msn.com