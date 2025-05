Non c’è pace per Chiara Ferragni di nuovo in crisi con Trochetti Provera | ecco cosa è successo l’1 maggio

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Dopo settimane di gossip, lacrime e riconciliazioni sussurrate, la coppia sembrava aver ritrovato un equilibrio.E invece no: il Primo maggio ha segnato un nuovo capitolo burrascoso nella loro storia. A lanciare l'indiscrezione è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter svela i retroscena di una nuova crisi tra l'imprenditrice digitale più chiacchierata d'Italia e il suo (forse ex?) compagno, sempre più insofferente ai riflettori.Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: è crisi (di nuovo)Il Primo maggio, festa dei lavoratori, ha messo in luce un'altra crepa nel legame tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Lei si è mostrata su Instagram tra Cremona e Lucca, impegnata nei suoi progetti e nelle consuete attività social.

Chiara Ferragni senza pace, scoppia una nuova crisi improvvisa: è finita - E’ un periodo davvero complicato per Chiara Ferragni: la celebre imprenditrice e influencer alle prese con altri problemi nella sua vita Fino a non molto tempo fa, ci eravamo abituati a pensare a Chiara Ferragni come a un personaggio di grandissimo successo e senza alcun tipo di problema. Una vera e propria star, icona dei ... Leggi tutto L'articolo Chiara Ferragni senza pace, scoppia una nuova crisi improvvisa: è finita sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Non c’è pace per Chiara Ferragni: il litigio con il fidanzato Trochetti Provera, poi la pace, ma c’è l’ombra della suocera - Cosa succede tra Chiara Ferragni e il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera? Di recente si è parlato di un brutto litigio, che avrebbe portato malumore nella coppia. Oggi sembra tutto passato, ma spunta la mamma di lui… Da quello che sappiamo, i Tronchetti Provera disapprovano il legame fra Giovanni e Chiara, proprio per via dell’esposizione mediatica di quest’ultima. Addirittura, sembra che i familiari del noto imprenditore abbiano imposto all’influencer di Cremona alcuni veti davvero assurdi. 🔗donnapop.it

