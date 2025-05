No cage senza gabbie al Centrale Preneste Teatro il 4 maggio

cage - senza gabbie è uno spettacolo concerto con protagonisti gli animali non antropomorfizzati, ma con facoltà intellettive e sensoriali e con il diritto di essere tutelati e rispettatiL'articolo No cage, senza gabbie al Centrale Preneste Teatro il 4 maggio proviene da Il Difforme.

