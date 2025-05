“No alla Chiesa con i soldi nelle banche” | l’intervista inedita di Papa Francesco

inedita diffusa dal canale Esne "El Sembrador, Nueva Evangelizacion", Papa Francesco invitava la Chiesa a tornare al servizio delle persone. "La Chiesa che vince è quella dei martiri, non quella con i soldi in banca". 🔗 In un'intervistadiffusa dal canale Esne "El Sembrador, Nueva Evangelizacion",invitava laa tornare al servizio delle persone. "Lache vince è quella dei martiri, non quella con iin banca". 🔗 Fanpage.it

