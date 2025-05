Nin lo splendido ristorante al Lago di Garda presenta il nuovo menù

ristorante NIN, una Stella Michelin, è pronto ad accogliere una nuova stagione gastronomica con il giovane e talentuoso Chef Andrea De Lillo, che dal 10 aprile prenderà ufficialmente le redini della cucina del ristorante. Situato in una delle località più suggestive della sponda veronese del. 🔗 Veronasera.it - Nin, lo splendido ristorante al Lago di Garda presenta il nuovo menù IlNIN, una Stella Michelin, è pronto ad accogliere una nuova stagione gastronomica con il giovane e talentuoso Chef Andrea De Lillo, che dal 10 aprile prenderà ufficialmente le redini della cucina del. Situato in una delle località più suggestive della sponda veronese del. 🔗 Veronasera.it

Su questo argomento da altre fonti

Nin, lo splendido ristorante al Lago di Garda presenta il nuovo menù - Il Ristorante NIN, una Stella Michelin, è pronto ad accogliere una nuova stagione gastronomica con il giovane e talentuoso Chef Andrea De Lillo, che dal 10 aprile prenderà ufficialmente le redini della cucina del ristorante. Situato in una delle località più suggestive della sponda veronese del... 🔗veronasera.it

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: ecco qual è il Miglior Ristorante della riva trentina del Lago di Garda - La nuova tappa di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti è approda sulla riva trentina del Lago di Garda. Ma chi ha vinto la sfida e si è aggiudicato il titolo di miglior ristorante della zona tra La cort cucina e vino di David, l’Osteria La Contrada di Luca, l’Osteria Il Gallo di Gildo e il Ristorante Molo Paradiso di Albina? 🔗comingsoon.it

Alto Varesotto, il Lago Maggiore parlerà straniero - "Per il lago ci aspettiamo un ponte abbastanza buono. Nelle altre località, invece, l’avvicinamento a Pasqua e al 25 aprile è stato piuttosto tranquillo". Sono previsioni – precisa Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese – "perché un bilancio preciso, come associazione, lo faremo solo a consuntivo". Per Pasqua la partita è di fatto chiusa, mentre per i ponti del 25 aprile e del primo maggio c’è ancora margine. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nin, lo splendido ristorante al Lago di Garda presenta il nuovo menù; Nin, lo splendido ristorante al Lago di Garda presenta il nuovo menù; Ristoranti sul Garda: i migliori 10 con vista lago e all'aperto; Ritorno del limone ammuffito e tante novità: siamo stati al nuovo ristorante di Terry Giacomello sul Garda. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nin, lo splendido ristorante al Lago di Garda presenta il nuovo menù - Il Ristorante NIN, una Stella Michelin, è pronto ad accogliere una nuova stagione gastronomica con il giovane e talentuoso Chef Andrea De Lillo, che dal 10 aprile prenderà ufficialmente le redini dell ... 🔗veronasera.it

De Lillo, a 27 anni è il nuovo chef del ristorante stellato NIN: «Punto sui pesci di lago: una carpa vale un tonno» - È giovane e trentino il nuovo chef di NIN, il ristorante che si trova all’interno ... Voglio far ricredere la gente sul pesce di lago, farli apprezzare quanto branzino e tonno». 🔗msn.com

Sul Lago di Garda arriva uno chef under 30 che farà parlare di sé - «Il Lago di Garda ha una ... oggi prende in mano la cucina del Nin a un paio di mesi dall’uscita di Terry Giacomello che aveva portato l’attenzione sul ristorante del Belfiore Park Hotel. 🔗gamberorosso.it