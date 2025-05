Niente Cpr per il giovane migrante perché non è stato informato dei suoi diritti La decisione dei giudici di Torino

Il migrante, anche se formalmente risulta irregolare, deve sempre essere informato in tempo utile dei suoi diritti. È con questa motivazione che la corte di appello di Torino ha annullato l'ordine di trattenimento di un immigrato originario del Marocco, destinatario di un decreto di espulsione, in un Cpr piemontese. I giudici, accogliendo un ricorso dei suoi avvocati, hanno preso atto che manca la prova del fatto che sia stato messo al corrente in maniera adeguata della facoltà di chiedere la protezione internazionale. Di conseguenza, non può essere rinchiuso in un centro di permanenza per i rimpatri. L'uomo, giunto in Italia attraverso il valico di Ventimiglia a inizio marzo, era stato portato nella struttura il 18 aprile.La sentenza della CassazioneLa decisione dei giudici di Torino si basa su una sentenza recentissima della Cassazione, che lo scorso 22 aprile, pronunciandosi su un caso simile, aveva annullato «con rinvio» un decreto di convalida emesso proprio dalla Corte d'appello di Torino.

