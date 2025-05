Niente accordo coi creditori | Ucraina di nuovo a rischio bancarotta

Il 24 aprile il governo di Kiev ha annunciato di non essere riuscito a concludere un accordo coi suoi creditori sulla ristrutturazione del debito pubblico per una somma equivalente a 2,6 miliardi di dollari. Ora il default si riaffaccia nuovamente all'orizzonte come una possibilità concreta. Faranno in tempo? Zelensky ha a diposizione ancora poche settimane per trovare il modo di ottenere un'altra dilazione al pagamento della tranche debitoria da 600 milioni di dollari, che scade il 31 maggio. L'alternativa, come detto, è il default. I relativi colloqui di aprile tenutisi a Washington non hanno dato risultati positivi nella in tale prospettiva. Il governo ucraino non era in condizione di accettare le proposte dei creditori e dunque le ha declinate. Ha poi promesso di continuare a lavorare con loro per individuare altre strade percorribili che portino alla ristrutturazione del debito.

