Nidil Cgil organizza l' assemblea dei rider brindisini in vista del referendum

Nidil (Nuove identità di lavoro) Cgil Brindisi comunica che il 6 maggio 2025 si terrà l'assemblea dei lavoratori rider di Brindisi e il volantinaggio per il referendum. Appuntamento presso il parcheggio esterno del centro commerciale Brinpark, in viale Caduti di via Fani, dalle 10. 🔗 Brindisireport.it - Nidil Cgil organizza l'assemblea dei rider brindisini in vista del referendum BRINDISI - Il(Nuove identità di lavoro)Brindisi comunica che il 6 maggio 2025 si terrà l'dei lavoratoridi Brindisi e il volantinaggio per il. Appuntamento presso il parcheggio esterno del centro commerciale Brinpark, in viale Caduti di via Fani, dalle 10. 🔗 Brindisireport.it

