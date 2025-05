New York migliaia in piazza per chiedere più diritti per i lavoratori e la fine della guerra a Gaza

migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a New York in occasione del Primo Maggio. Nel mirino dei dimostranti l'amministrazione del presidente Usa Donald Trump. I manifestanti hanno marciato per le strade della Grande Mela chiedendo migliori condizioni di lavoro, il rispetto dello stato di diritto, la protezione dei migranti e la fine della guerra a Gaza.

