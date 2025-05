Netflix presenta Il Falsario thriller storico diretto da Stefano Lodovichi a Roma ’70

Netflix prosegue il suo impegno nelle produzioni italiane di qualità, presentando il nuovo film originale Il Falsario, sotto la direzione di Stefano Lodovichi. Realizzato da Cattleya, appartenente a ITV Studios, il progetto fonde thriller, mistero e dramma storico, ambientandosi nella Roma degli anni ’70. Le riprese, concluse il 29 aprile 2025, aprono la strada a . L'articolo Netflix presenta Il Falsario, thriller storico diretto da Stefano Lodovichi a Roma ’70 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Netflix presenta Il Falsario, thriller storico diretto da Stefano Lodovichi a Roma ’70 prosegue il suo impegno nelle produzioni italiane di qualità,ndo il nuovo film originale Il, sotto la direzione di. Realizzato da Cattleya, appartenente a ITV Studios, il progetto fonde, mistero e dramma, ambientandosi nelladegli anni ’70. Le riprese, concluse il 29 aprile 2025, aprono la strada a . L'articoloIlda’70 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Il film Netflix il falsario, diretto da Stefano Lodovichi e prodotto da Cattleya, racconta la storia di Toni, un artista e falsario negli anni '70 a Roma tra arte, inganni e tensioni sociali.

