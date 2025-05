Nessuno in Rockstar Games credeva nell’uscita di GTA 6 a fine 2025 rivela un noto giornalista

Rockstar Games. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg, Nessuno tra le sue fonti all’interno dello studio credeva davvero che un’uscita nell’autunno del 2025 fosse possibile. “Troppo lavoro, tempo non sufficiente, e un chiaro desiderio di evitare il crunch più brutale”, ha spiegato. Questo conferma che il posticipo era già visto come inevitabile da mesi, se non addirittura da più tempo.Nonostante fino a oggi Rockstar abbia mantenuto la finestra 2025 come obiettivo ufficiale, internamente era ormai chiaro che i ritmi e la complessità del progetto non lo avrebbero permesso. Il team ha quindi deciso di rinviare ufficialmente l’attesissimo Grand Theft Auto 6, precisando che sta lavorando per offrire un’esperienza rivoluzionaria, e per farlo ha bisogno di tempo, risorse e condizioni di lavoro sane. 🔗 Game-experience.it - Nessuno in Rockstar Games credeva nell’uscita di GTA 6 a fine 2025, rivela un noto giornalista L’annuncio del rinvio di GTA 6 al 26 maggio 2026 ha colto molti fan di sorpresa, ma non chi lavora dentro. Secondo quanto riportato dalJason Schreier di Bloomberg,tra le sue fonti all’interno dello studiodavvero che un’uscita nell’autunno delfosse possibile. “Troppo lavoro, tempo non sufficiente, e un chiaro desiderio di evitare il crunch più brutale”, ha spiegato. Questo conferma che il posticipo era già visto come inevitabile da mesi, se non addirittura da più tempo.Nonostante fino a oggiabbia mantenuto lastracome obiettivo ufficiale, internamente era ormai chiaro che i ritmi e la complessità del progetto non lo avrebbero permesso. Il team ha quindi deciso di rinviare ufficialmente l’attesissimo Grand Theft Auto 6, precisando che sta lavorando per offrire un’esperienza rivoluzionaria, e per farlo ha bisogno di tempo, risorse e condizioni di lavoro sane. 🔗 Game-experience.it

Su questo argomento da altre fonti

Hunger Games: Il prequel della saga ci riporta ancora una volta nell'arena - Sunrise on the Reaping (L’alba sulla mietitura, editore Mondadori), il nuovo romanzo di Suzanne Collins, segna il ritorno nell'universo distopico di Panem. Pubblicato il 18 marzo 2025, il libro è già in cima alle classifiche di Amazon e si preannuncia come uno dei più venduti dell'anno. Ambientato 24 anni prima degli eventi della trilogia originale, il romanzo narra la storia di un giovane Haymitch Abernathy, il futuro mentore di Katniss Everdeen — interpretato nei film da un incredibile Woody Harrelson — durante i cinquantesimi Hunger Games, noti anche come Secondo Quarter Quell. 🔗panorama.it

GTA 6, niente trailer 2 ma Rockstar Games ha deciso di promuovere il film di Danny Dyer - I fan di GTA 6 continuano ad attendere con impazienza il secondo trailer, ma Rockstar Games non sembra avere fretta di rilasciarlo. Dopo il primo video di dicembre 2023, tutto tace, e le varie speculazioni sulle possibili date di uscita del nuovo trailer si sono rivelate infondate. Tuttavia, Rockstar non è rimasta completamente in silenzio: recentemente ha deciso di promuovere Marching Powder, una commedia britannica diretta da Nick Love con Danny Dyer come protagonista. 🔗game-experience.it

GTA 6 è stato rinviato, Rockstar Games ha annunciato la data di uscita ufficiale - L’attesa sarà ancora lunga. Dopo mesi di speculazioni, Rockstar Games ha finalmente annunciato la data ufficiale di uscita di GTA 6: il gioco arriverà sugli scaffali il 26 maggio 2026. Un rinvio rispetto alle previsioni iniziali, che ha sicuramente sorpreso i fan, ma l’annuncio è stato accompagnato da parole sincere e un chiaro impegno da parte del team di sviluppo. La casa madre ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per offrire un titolo degno del nome “GTA”. 🔗game-experience.it

Cosa riportano altre fonti

GTA: Rockstar Games non credeva al successo della serie, rivela il producer di Grand Theft Auto 2; GTA 6, il primo trailer è vicino: Rockstar conferma l'appuntamento; GTA V aveva già svelato la data del reveal di GTA 6 (e non ce ne eravamo accorti); GTA 6 novità incredibili dopo il lancio del primo trailer. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Take-Two commenta il rinvio di GTA 6, pare che nessuno in Rockstar Games credesse nell'uscita per il 2025 - Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato oggi improvvisamente l'annuncio del rinvio di GTA 6, una decisione che a quanto pare è maturata da tempo presso Rockstar Games e che appare completamente supp ... 🔗msn.com

GTA 6 slitta al 2026: Rockstar Games rinvia il lancio e accende il dibattito tra fan e analisti - L'attesissimo videogioco vedrà la luce entro la prima metà dell'anno prossimo. Una posticipazione che ha inevitabilmente scatenato perplessità nel settore. Abbiamo cercato di fare il punto ... 🔗corriere.it