Neonato trovato nel water madre 22enne indagata per tentato omicidio | Non sapevamo fosse incinta

incinta" avevano detto. La giovane ora è sospettata di tentato omicidio. 🔗 L’episodio alla fine del marzo scorso a Torino quando i genitori della giovane chiamarono i soccorsi dopo essersi ritrovati di fronte alla figlia in preda a fortissimi dolori addominali. "Non si vedeva che era" avevano detto. La giovane ora è sospettata di. 🔗 Fanpage.it

