Neonato trovato nel gabinetto a Torino | mamma indagata per tanto omicidio

indagata per la vicenda del Neonato trovato nel gabinetto di un alloggio a Torino, il 24 marzo 2025. È la mamma del piccolo, per cui la procura ipotizza il reato di tentato omicidio. Il fascicolo è affidato alla sostituta procuratrice Antonella Barbera.

Neonato trovato nel gabinetto, i genitori della madre chiamano i soccorsi: indagini in corso - Una gravidanza che sarebbe stata tenuta nascosta fino all’ultimo poi il parto avvenuto una sera di fine marzo nel bagno di un appartamento della periferia nord di Torino. All’una di notte i genitori di una ragazza di circa 22 anni hanno chiamato il 118. I due hanno chiesto aiuto perché loro... 🔗torinotoday.it

Trovato un cadavere nel Po in centro a Torino: è di un uomo sui 30 anni - Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato nel fiume Po, in pieno centro di Torino. Il corpo è stato avvistato intorno alle 11:30 di mercoledì 19 febbraio e recuperato mezz’ora dopo, alle 12:00, nei pressi di via Sineo, a poca distanza dal ponte di corso Regina Margherita.Leggi anche: Caserta, cadavere ripescato nel fiume Volturno Nessun segno di violenza sul corpo Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma. 🔗thesocialpost.it

Torino: corpo senza vita trovato nelle acque del fiume Po - Un cadavere è stato trovato intorno alle 11,30 di oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, nelle acque del fiume Po, in centro a Torino. Sono intervenuti per il recupero gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco. Indagini in corso. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Continua a leggere le... 🔗torinotoday.it

Neonato trovato nel gabinetto a Torino: mamma indagata per tentato omicidio - C’è una persona indagata per la vicenda del neonato trovato nel gabinetto di un alloggio a Torino, il 24 marzo 2025. È la mamma del piccolo, per cui la procura ipotizza il reato di tentato omicidio. 🔗torinotoday.it

