Neonati nel giardino l’udienza preliminare per Chiara Petrolini

l’udienza preliminare per Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo ufficialmente verso il processo con l’accusa di duplice omicidio e soppressione di cadavere dei suoi due Neonati, partoriti nel maggio 2023 e agosto 2024 e sepolti nel giardino della villetta di famiglia. La Procura di Parma ha chiuso le indagini . Neonati nel giardino, l’udienza preliminare per Chiara Petrolini L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Neonati nel giardino, l’udienza preliminare per Chiara Petrolini Tra due settimane, il 16 maggio,per, la 22enne di Traversetolo ufficialmente verso il processo con l’accusa di duplice omicidio e soppressione di cadavere dei suoi due, partoriti nel maggio 2023 e agosto 2024 e sepolti neldella villetta di famiglia. La Procura di Parma ha chiuso le indagini .nelperL'Identità. 🔗 Lidentita.it

La 22enne emiliana è accusata di aver ucciso e seppellito in segreto i suoi due figli neonati, nati da gravidanze mai rivelate. L'udienza preliminare si terrà il 16 maggio a Parma. La giovane è ai domiciliari nella casa di Traversetolo dove sono avvenuti i fatti e rischia un processo per duplice omicidio.

La madre dei due neonati trovati morti nel giardino di casa a Traversetolo nel Parmense può restare ai domiciliari in attesa del processo. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione, che ha annullato con rinvio per nuovo giudizio l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame dei provvedimenti coercitivi della libertà personale di Bologna

