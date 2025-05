Neonata gettata dal balcone a Misterbianco il tentativo del fratellino di 7 anni di evitare la tragedia

Misterbianco al momento del gesto. Ha cercato di intervenire ma non ha potuto impedire la tragedia 🔗Notizie.virgilio.it Notizie.virgilio.it - Neonata gettata dal balcone a Misterbianco, il tentativo del fratellino di 7 anni di evitare la tragedia Il bambino era nella stanza dell'appartamento dial momento del gesto. Ha cercato di intervenire ma non ha potuto impedire la

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia a Misterbianco, neonata muore dopo essere stata lanciata dal balcone: fermata la madre - Una bambina di pochi mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone al terzo piano di una palazzina. E' quanto accaduto a Misterbianco intorno alle ore 13.30 in via Marchese 93, nel centro storico del comune etneo. La piccola, caduta sulla strada, è stata soccorsa... 🔗cataniatoday.it

Uccisa neonata di sette mesi a Catania, la madre l’ha gettata dal balcone - Una bambina di sette mesi è morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada da un balcone a Misterbianco, a Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Presente anche personale del 118 che ha tentato di soccorrere la bimba, che è deceduta prima dell’arrivo in ospedale a Catania. Un’altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato anche lui in ospedale Da quanto si apprende la madre in passato era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio era in amministrazione ... 🔗metropolitanmagazine.it

Tragedia a Misterbianco: neonata muore dopo un volo dal balcone in via Marchese, fermata la madre - Dramma nel primo pomeriggio a Misterbianco, in provincia di Catania. Una bambina, presumibilmente di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata dal balcone di un’abitazione situata in via Marchese, nel cuore del centro storico del comune etneo. Erano circa le 13.30 quando la piccola è precipitata in strada: immediato l’intervento dei passanti, seguito dai soccorsi del 118, ma purtroppo le gravi lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. 🔗laprimapagina.it

Cosa riportano altre fonti

Neonata gettata dal balcone a Misterbianco, il tentativo del fratellino di 7 anni di evitare la tragedia; Catania, uccisa neonata di sette mesi: la madre l'ha gettata dal balcone. Fermata la donna; Catania, morta neonata di sette mesi: la madre l’ha gettata dal balcone; Catania, madre uccide la figlia lanciandola dal balcone a Misterbianco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Catania, uccisa neonata di sette mesi: la madre l'ha gettata dal balcone. Fermata la donna - La tragedia a Misterbianco, vicino a Catania: la neonata, che secondo le prime informazioni aveva sette mesi di vita, è stata lanciata dal balcone ... 🔗msn.com

Catania, madre uccide la figlia lanciandola dal balcone a Misterbianco - Una donna ha lanciato la figlia dal balcone di casa, in provincia di Catania a Misterbianco. La piccola, di pochi mesi, è morta dopo l'intervento dei sanitari. 🔗gazzetta.it