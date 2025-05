Nella Striscia di Gaza la tregua si allontana Netanyahu rilancia l’offensiva | Necessario salvare gli ostaggi ma l’obiettivo principale è distruggere Hamas

Hamas affinché si torni al tavolo delle trattative, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sembra più determinato che mai a proseguire l’offensiva a oltranza Nella Striscia di Gaza. Come dichiarato al Times of Israel, il leader israeliano ha affermato: “Il ritorno degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas è una priorità centrale per il governo, ma c’è un obiettivo superiore: la vittoria sui nostri nemici di Hamas, e lo raggiungeremo”.“Abbiamo già riportato a casa 147 ostaggi vivi, 196 in totale. Ne restano fino a 24 in vita, 59 in totale, e vogliamo riportare indietro sia i vivi che i morti”, ha aggiunto Netanyahu, con parole che sembrano gelare definitivamente le speranze di pace.Nella Striscia di Gaza la tregua si allontana. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Nella Striscia di Gaza la tregua si allontana. Netanyahu rilancia l’offensiva: “Necessario salvare gli ostaggi ma l’obiettivo principale è distruggere Hamas” Malgrado i reiterati appelli dei mediatori egiziani e qatarioti rivolti a Israele eaffinché si torni al tavolo delle trattative, il primo ministro israeliano Benjaminsembra più determinato che mai a proseguirea oltranzadi. Come dichiarato al Times of Israel, il leader israeliano ha affermato: “Il ritorno degliancora nelle mani diè una priorità centrale per il governo, ma c’è un obiettivo superiore: la vittoria sui nostri nemici di, e lo raggiungeremo”.“Abbiamo già riportato a casa 147vivi, 196 in totale. Ne restano fino a 24 in vita, 59 in totale, e vogliamo riportare indietro sia i vivi che i morti”, ha aggiunto, con parole che sembrano gelare definitivamente le speranze di pace.dilasi. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Tregua scaduta, Israele blocca l'ingresso di tutti i beni e le forniture nella Striscia di Gaza - Israele ha dichiarato domenica che sta bloccando l'ingresso di tutti i beni e le forniture nella Striscia di Gaza. L'ufficio del primo ministro non ha fornito dettagli sulla decisione, ma ha avvertito di "ulteriori conseguenze" se Hamas non accetta quella che Israele definisce una proposta degli Stati Uniti per un'estensione del cessate il fuoco. Non è stato immediatamente chiaro se la fornitura di aiuti sia stata completamente interrotta.

Gaza, scontro sulla tregua: Israele blocca gli aiuti sulla Striscia. Anp: "Usa la fame come arma" - Roma, 2 marzo 2025 – Alta tensione tra Israele e Hamas sulla tregua. Mentre è appena scaduta la prima fase del cessate il fuoco, senza un accordo sulla seconda, Israele annuncia a sorpresa che sospenderà l'ingresso di mercanti e rifornimenti nella Striscia di Gaza, accusando Hamas di aver rifiutato una proposta americana di estendere l'embargo e minacciando "ulteriori conseguenze" in caso di persistente disaccordo.

Gaza, tregua finita, raid israeliani nella notte sulla Striscia, oltre 330 morti, USA: "Siamo stati informati in anticipo" - L'Idf ha ripreso a bombardare Gaza, il premier Netanyahu: "Hamas rifiuta proposte su ostaggi, colpiremo duramente", Hamas: "Raid condanna a morte per gli ostaggi" Finita la tregua tra Israele e Hamas. Nella notte le forze dell'Idf hanno ripreso a bombardare la Striscia di Gaza con molteplici

Nella striscia di Gaza dal 2 marzo non entra più niente - Sono trascorsi due mesi da quando, il 2 marzo, Israele ha nuovamente imposto il blocco all'ingresso di aiuti e prodotti indispensabili per tenere in vita la popolazione palestinese della Striscia di G ...

Gaza, Amnesty denuncia: "Dal 2 marzo nella Striscia non entrano aiuti indispensabili" - Per l'organizzazione si tratta di un ulteriore esempio dell'intenzione genocida israeliana di imporre condizioni di vita atte a causare la distruzione fisica dei civili palestinesi ...

Striscia di Gaza: Amnesty International, blocco aiuti dal 2 marzo "uso della fame come arma di guerra" - "Sono trascorsi due mesi da quando, il 2 marzo, Israele ha nuovamente imposto il blocco all'ingresso di aiuti e prodotti indispensabili per tenere in vita la popolazione palestinese della Striscia di ...