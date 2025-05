Nel silenzio riflettete nei vostri cuori | Incontro con Luciano Manicardi e Ilenya Goss

DIALOGHI
Domenica 11 maggio - Ex convento San Francesco ore 18.00
Nel silenzio, riflettete nei vostri cuori
Il Salterio, preghiera del corpo
Il Salterio è un libro di preghiere, parole che l'uomo rivolge a Dio, ma anche un testo sacro che trasmette la parola di Dio all'uomo. Nei salmi.

