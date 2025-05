Nel settore della moda c’è chi ci rimette la pelle | una proposta per la signora Prada

Prada, ho collaborato con Peta per inviare un messaggio speciale alla dottoressa Miuccia Prada. Il messaggio è semplice: chi ancora, nel 2025, ha bisogno di indossare la pelle di animali selvatici morti per sentirsi carino?Nonostante a Prada siano state fornite informazioni sulla crudeltà sistemica del settore delle pelli esotiche – e in realtà oggi queste informazioni sono disponibili a chiunque online – l'azienda continua a sostenere questo commercio disumano. Assieme a Peta ci siamo quindi chiesti: esiste una soluzione per cambiare rotta immediatamente? La risposta è sì, ma bisogna volere e sapere. La nostra proposta per la signora Prada è di riunirci assieme a lei estendendo l'invito ad alcuni dei suoi clienti più prestigiosi, al Cinema Godard, di proprietà della Fondazione Prada, e proiettare alcuni dei filmati investigativi girati da Peta.

