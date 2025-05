Nel Regno Unito i padri si stanno preparando a scioperare per un congedo parentale equo | “Basta disuguaglianze”

Regno Unito si prepara a uno sciopero nazionale dei padri per chiedere un congedo di paternità più equo. A promuoverlo è il gruppo The Dad Shift, che denuncia un sistema tra i peggiori d’Europa e responsabile di gravi squilibri familiari. I papà scenderanno in piazza l’11 giugno per chiedere riforme concrete per supportare non solo i genitori, ma soprattutto i loro figli. 🔗 Ilsi prepara a uno sciopero nazionale deiper chiedere undi paternità più. A promuoverlo è il gruppo The Dad Shift, che denuncia un sistema tra i peggiori d’Europa e responsabile di gravi squilibri familiari. I papà scenderanno in piazza l’11 giugno per chiedere riforme concrete per supportare non solo i genitori, ma soprattutto i loro figli. 🔗 Fanpage.it

