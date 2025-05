Nei parchi di Milano tornano i ghisa a cavallo | le prime pattuglie entrano in servizio a giugno

Milano, 2 maggio 2025 – Nei parchi di Milano tornano gli agenti della Polizia locale a cavallo. Il servizio sarà attivo da giugno, in modo sperimentale, e proseguirà fino a dicembre con l'obiettivo di potenziare il pattugliamento del territorio con particolare riguardo alla sicurezza e alla corretta fruizione degli spazi verdi soprattutto nel periodo estivo, come spiegano da Palazzo Marino e dal comando di piazza Beccaria. Maltempo Milano 17042025 parco sempione Vento foto Paolo Salmoirago Come funziona il servizio Per il servizio saranno utilizzati quattro cavalli forniti e addestrati dall'Associazione Giacche Verdi Lombardia che gestisce il maneggio presente dal 2023 presso l'Idroscalo di Milano. La struttura si trova all'interno del Centro polifunzionale emergenze di Protezione Civile e ospita cavalli confiscati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano alle organizzazioni criminali e per finalità sociali, come la ricerca di persone scomparse, il recupero dei detenuti del carcere di Opera e l'ippoterapia. 🔗 Ilgiorno.it - Nei parchi di Milano tornano i ghisa a cavallo: le prime pattuglie entrano in servizio a giugno , 2 maggio 2025 – Neidigli agenti della Polizia locale a. Ilsarà attivo da, in modo sperimentale, e proseguirà fino a dicembre con l'obiettivo di potenziare il pattugliamento del territorio con particolare riguardo alla sicurezza e alla corretta fruizione degli spazi verdi soprattutto nel periodo estivo, come spiegano da Palazzo Marino e dal comando di piazza Beccaria. Maltempo17042025 parco sempione Vento foto Paolo Salmoirago Come funziona ilPer ilsaranno utilizzati quattro cavalli forniti e addestrati dall'Associazione Giacche Verdi Lombardia che gestisce il maneggio presente dal 2023 presso l'Idroscalo di. La struttura si trova all'interno del Centro polifunzionale emergenze di Protezione Civile e ospita cavalli confiscati dalla Direzione distrettuale antimafia dialle organizzazioni criminali e per finalità sociali, come la ricerca di persone scomparse, il recupero dei detenuti del carcere di Opera e l'ippoterapia. 🔗 Ilgiorno.it

