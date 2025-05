NBA Popovich non allenerà più i San Antonio Spurs ma ne diventerà il presidente

Popovich non sarà più l'allenatore dei San Antonio Spurs. Lo ha rivelato Shams Charania di Espn, che ha annunciato quella che è in realtà una doppia notizia. Popovich, infatti, saluterà la panchina che occupa dal 1996 ma guiderà la franchigia diventandone presidente. Una notizia che era nell'aria e che ora pare a un passo dall'ufficialità. Il nuovo allenatore degli Spurs sarà Mitch Johnson, ex assistente di Popovich. È stato lui a sostituirlo in panchina quando, nel novembre 2024, è stato colto da un ictus. A metà aprile, poi, una nuova ricaduta che hanno fatto propendere coach Pop per lo stop. Lo stesso allenatore ha confermato la notizia.

