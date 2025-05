NBA | Popovich lascia la panchina dei San Antonio Spurs dopo 29 anni

Antonio Spurs che hanno annunciato il ritiro dell'allenatore Gregg Popovich. Il tecnico, alla guida della franchigia texana dal 1996, lascia la propria posizione a 76 anni. Colpito da un ictus al via della stagione, Popovich aveva lasciato le redini al proprio assistente Mitch Johnson, che dalla prossima stagione diventerà capo allenatore. "Sebbene il mio amore e la mia passione per il basket rimangano, ho deciso che è ora di lasciare l'incarico di capo allenatore. Sarò per sempre grato ai meravigliosi giocatori, tecnici, staff e tifosi che mi hanno permesso di essere al loro servizio come capo allenatore degli Spurs e sono entusiasta di avere l'opportunità di continuare a supportare l'organizzazione, la comunità e la città che significano così tanto per me", ha dichiarato Popovich nel comunicato del club.

