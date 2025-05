Nba Playoff | Brunson fa fuori i Pistons sarà gara-7 per Nuggets-Clippers

gara-7 contro Detroit. In gara-6 la squadra di Thibodeau la spunta 116-113 trascinata da Jalen Brunson, fresco vincitore del clutch player of the year. L'ex Dallas Mavericks, dopo essere stato lasciato in panchina nel finale di gara-5, risponde alla grande con 40 punti, 4 assist, 7 rimbalzi e la tripla del 116-113 a quattro secondi dalla fine. Bene anche Mikal Bridges (25 punti+4 rimbalzi) e OG Onunoby (22 punti+5 rimbalzi). Doppie doppie per Josh Hart (13 punti+10 rimbalzi) e Karl Anthony Towns (10 punti+15 rimbalzi). Spente le speranze dei Pistons, che se la sono giocata alla pari per tutta la serie, nonostante un Cade Cunningham da 23 punti, 7 rimbalzi e 8 assist e un Jalen Duren da 21 punti. Vince 4-2 New York, che al secondo turno avrà la difficilissima sfida con i Boston Celtics.

