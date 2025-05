NBA il veterano dice addio | l’annuncio shock

Rompipallone.it - NBA, il veterano dice addio: l’annuncio shock l’annuncio di un addio che i tifosi non si aspettavano.Con una lunghissima regular season che ha chiuso i battenti lo scorso aprile, si apre per l’NBA il periodo più ricco di appuntamenti e che apre le porte alla fase finale. In attesa delle Finals – che prenderanno avvio dal prossimo giugno – la massima competizione di pallacanestro è stata travolta nelle ultime ore da una notizia che ha sconvolto gli appassionati di tutto il mondo.Gregg Popovich si ritira: l’annuncio ufficiale dell’NBACome reso noto dal sito ufficiale dell’NBA, dopo 29 anni di collaborazione Gregg Popovich lascia la panchina dei San Antonio Spurs. Una decisione sofferta e che molti pensavano non si sarebbe mai realizzata, ma che è frutto di mesi piuttosto complicati. 🔗 Dopo tanti anni, il mondo dell’NBA è protagonista di un grande scossone: c’èdi unche i tifosi non si aspettavano.Con una lunghissima regular season che ha chiuso i battenti lo scorso aprile, si apre per l’NBA il periodo più ricco di appuntamenti e che apre le porte alla fase finale. In attesa delle Finals – che prenderanno avvio dal prossimo giugno – la massima competizione di pallacanestro è stata travolta nelle ultime ore da una notizia che ha sconvolto gli appassionati di tutto il mondo.Gregg Popovich si ritira:ufficiale dell’NBACome reso noto dal sito ufficiale dell’NBA, dopo 29 anni di collaborazione Gregg Popovich lascia la panchina dei San Antonio Spurs. Una decisione sofferta e che molti pensavano non si sarebbe mai realizzata, ma che è frutto di mesi piuttosto complicati. 🔗 Rompipallone.it

Approfondimenti da altre fonti

Sant'Arsenio dice addio a Massimo Nonato: folla silenziosa e unita nel dolore ai funerali - Un dolore composto e silenzioso per l'ultimo saluto a Massimo Nonato, il giovane di Sant'Arsenio deceduto in un tragico incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo a San Pietro al Tanagro. Una folla commossa ha riempito la chiesa per dare l’ultimo saluto a... 🔗salernotoday.it

La Roma crolla 3-1 a Bilbao e dice addio all’Europa League: decisiva l’espulsione di Hummels - Non sarebbe stato facile neanche in undici contro undici, figuriamoci con un uomo in meno dopo soli 12 minuti. Il rosso diretto a Hummels, che perde malamente palla a centrocampo e poi stende Sannadi lanciato a rete, ha compromesso la partita della Roma. La squadra giallorossa ha resistito fino al 3° minuto di recupero del primo tempo, quando Nico Williams ha segnato il gol che ha spezzato la resistenza capitolina. 🔗thesocialpost.it

Bayern verso l'Inter, Muller dice addio ai tifosi: "Avrei proseguito, ma il club ha preso la decisione" - Thomas Muller, bandiera e leggenda dal Bayern Monaco, si appresta a lasciare il club bavarese, prossimo avversario dell`Inter nei quarti di... 🔗calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

LeBron James conclude una stagione storica con un commovente addio mentre sogna di giocare insieme a Bronny James nella NBA.; Chris Paul dice addio ai Phoenix Suns mentre i sogni di playoff svaniscono in una sorprendente sconfitta per 97-87 contro i Denver Nuggets.; Justin Holiday e Virtus Bologna, addio ufficiale: mercato ancora aperto?; NBA, il tributo e l’addio di LeBron a Davis: Amici per la vita, ci rivedremo presto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Popovich si ritira a 76 anni, l'allenatore più vincente della storia Nba dice basta: a novembre era stato colpito da un ictus - Icona dei San Antonio Spurs sulla cui panchina ha trascorso 29 anni, in carriera si è messo al dito 5 anelli e l'oro olimpico di Tokyo nel 2021. Amatissimo dai suoi giocatori, per loro aveva rifiutato ... 🔗msn.com

NBA, Popovich dice addio alla panchina: non allenerà più gli Spurs e diventerà Presidente - Fermo dallo scorso novembre per un ictus, un paio di settimane fa Gregg Popovich aveva accusato un altro malore mentre cenava in un ristorante a San Antonio. Le sue condizioni di salute rimangono inst ... 🔗sport.sky.it

Kyle O’Quinn dice addio alla gloria NBA e abbraccia un nuovo capitolo all’università come mentore per le future stelle. - La transizione dall’eccellenza atletica al mentoraggio di futuri campioni è raramente fluida, ma per un ex veterano NBA, è stata un viaggio definito da resilienza e reinvenzione. A Farewell to the ... 🔗motociclismo.pt