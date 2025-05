Nave umanitaria diretta a Gaza attaccata con droni armati | Rischiamo di affondare

Nave umanitaria diretta a Gaza sarebbe stata attaccata da droni armati mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta. L'attacco, avvenuto nelle prime ore di oggi, venerdì 2 maggio 2025, ha coinvolto la Nave "Conscience", dell'Ong Freedom Flotilla Coalition, che organizza. 🔗 Today.it - Nave umanitaria diretta a Gaza attaccata con droni armati: "Rischiamo di affondare" Unasarebbe statadamentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta. L'attacco, avvenuto nelle prime ore di oggi, venerdì 2 maggio 2025, ha coinvolto la"Conscience", dell'Ong Freedom Flotilla Coalition, che organizza. 🔗 Today.it

Su questo argomento da altre fonti

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerra a Gaza, le news in diretta: Netanyahu oggi incontra Trump in Usa. Idf ordina evacuazione forzata per la zona centrale della Striscia - Guerra a Gaza, le news in diretta di oggi lunedì 7 aprile: Israele ordina evacuazione forzata per la zona centrale della Striscia. Intanto Netanyahu oggi a Washington per incontrare Trump.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gaza, Iacona e Presa Diretta accusati di antisemitismo. Stampa e opposizione: “Esposto intimidatorio” - Un esposto formale indirizzato al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio che punta il dito contro la puntata “Gaza, cessate il fuoco” di Presa Diretta andata in onda su Rai 3 lo scorso 27 aprile con un reportage da Gaza. Firmatari dell’esposto sono l’ex senatore Carlo Giovanardi, l’avvocato Iuri Maria Prado e il semiologo Ugo Volli. L’accusa principale alla trasmissione di Riccardo Iacona è di parzialità e antisemitismo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nave umanitaria diretta a Gaza colpita da droni in acque internazionali vicino a Malta; Nave di aiuti umanitari attaccata da droni mentre cercava di raggiungere Gaza. “Rischia l'affondamento”; Israele attacca con un drone la nave umanitaria della Freedom Flotilla diretta a Gaza. I video; Dei droni israeliani hanno colpito una nave umanitaria diretta a Gaza: lo denuncia una ONG. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Malta: nave con aiuti umanitari diretta a Gaza colpita da un drone in acque internazionali. Il video - Una nave della Freedom Flotilla, l'organizzazione filopalestinese che si batte per forzare il blocco di Gaza, è stata attaccata all'alba da un drone in acque internazionali vicino a Malta. Lo ha reso ... 🔗tg.la7.it

Freedom flottilla, nave di aiuti umanitari attaccata da droni mentre cercava di raggiungere Gaza. “Rischia l'affondamento” - “Non abbiamo contatti radio con la nave”, dice l'attivista di Freedom flottilla Simone Zambrin a Wired. “La registrazione della bandiera era stata rimossa ieri sera da 4 paesi”. L'imbarcazione "Consci ... 🔗wired.it

Ong, droni israeliani colpiscono nave con aiuti diretta a Gaza - Un gruppo di attivisti che organizza una nave di aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato di essere stato attaccato da droni israeliani in acque internazionali al largo di Malta, mentre si dirigeva vers ... 🔗ansa.it